Vestida de noiva, Tancinha comete loucura após abandono no altar · .

Tancinha (Mariana Ximenes) será abandonada no altar e humilhada após o plano de Beto (João Baldasserini) dar certo em Haja Coração. O publicitário armará um falso flagrante de Apolo (Malvino Salvador) com outra mulher, e Carmela (Chandelly Braz) colocará o vídeo da suposta traição em um telão no meio da festa de casamento.Tancinha fugirá do local e acabará perambulando, vestida de noiva, em meio a um temporal na novela das sete.

A rua onde é montada a feira em que Francesca (Marisa Orth) tem sua barraca estará toda decorada para o casamento de Apolo e Tancinha. Todos estranharão a demora do caminhoneiro, mas tentarão acalmar a mocinha dizendo que ele jamais a deixaria esperando no altar.

No entanto, a essa altura, o golpe de Beto terá dado certo, e Apolo estará sob efeito de um sonífero em um hotel de beira de estrada. Além disso, a periguete contratada pelo publicitário já terá mandado imagens comprometedoras dos dois para o celular de Adônis (José Loreto) para que Carmela siga com sua parte do plano nojento para acabar com o enlace da própria irmã.

Tancinha não aguentará esperar em casa e aparecerá no altar sozinha, acreditando que o amado possa ter preparado uma surpresa. Nessa hora, a irmã má soltará no telão as imagens do flagra armado para humilhar a feirante na frente de todos os convidados.

“Apolo? Que brincadeira é essa? Me aparece, vai! Me diz que isso aí é brincadeira. Brincadeira de muito mau gosto”, gritará, aos prantos.

Mariana Ximenes em cena em cima de viaduto

“Desliga essa porcaria! Alguém arranca isso do telão”, pedirá Francesca. “Não pode ser… Cadê meu Apolo? Esse aí não é ele! Hoje é nosso casamento! O dia mais feliz da nossa vida”, disparará Tancinha, desesperada.

Após a humilhação, a mocinha sairá correndo. Giovanni (Jayme Matarazzo) tentará alcançá-la, mas a perderá de vista. Tancinha entrará em um ônibus em direção à avenida Paulista e andará sem rumo, ainda vestida de noiva.

Para aumentar ainda mais o drama da feirante, começará a chover. Com remorso pelo sofrimento que causou à amada, Beto irá atrás dela e a resgatará no meio da tempestade em cima de um viaduto rasgando seu véu.

Ele até pensará que ela quer cometer uma loucura e se atirar para a morte. A sequência está prevista para ir ao ar na próxima quinta-feira (31). “Tancinha, Deus do céu, ainda bem que eu te achei”, falará o publicitário aliviado.

Escrita por Daniel Ortiz e exibida originalmente em 2016, Haja Coração é uma adaptação de Sassaricando (1987), novela escrita por Silvio de Abreu.

