Vetada no SBT, homenagem aos 90 anos de Silvio Santos será exibida na Record · .

Silvio Santos completará 90 anos neste sábado (12). Por ordem dele, a data não será comemorada no SBT. Os profissionais da emissora foram proibidos pelo “patrão” de fazer especiais ou vinhetas de homenagem. A Record, no entanto, preparou uma reportagem especial, que será exibida no Domingo Espetacular.

O conteúdo será mostrado por Roberto Cabrini, que saiu do SBT em outubro, mas que sempre manteve uma relação de admiração e respeito mútuo com Silvio Santos. “É um resgate único dos 90 anos da maior lenda de televisão brasileira”, afirma o jornalista, em nota enviada pela assessoria da Record nesta quinta-feira (10).

Cabrini teve acesso exclusivo ao acervo de imagens do SBT e mostrará cenas raras da trajetória do empresário e apresentador, com entrevistas com diversas personalidades que fizeram parte dessa carreira ou que foram influenciadas por ele.

Curiosamente, o Domingo Espetacular disputa audiência com o Programa Silvio Santos. A reportagem vai apresentar “como funciona a mente do empresário que se transforma, em segundos, no comunicador que encanta milhões de telespectadores; e quais as suas técnicas para comandar auditórios lotados”.

O jornalístico da Record vai ao lugar onde Silvio nasceu, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, passando pelos tempos de ambulante na balsa Rio-Niterói, até chegar à grande transformação como dono de uma emissora de TV, o SBT, e mais tarde criador de um conglomerado de empresas de diversos setores.

Além da exaltação, a reportagem de Cabrini ainda deve tocar em pontos sensíveis da trajetória de Silvio Santos, como a crise do banco Panamericano, o sequestro da filha Patricia Abravanel e o atual afastamento da TV, o maior em 60 anos de carreira, em decorrência da pandemia.