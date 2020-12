Vice-campeão da Copa Paulista, Júnior Santos exalta o trabalho do Marília

Na última quarta, o Marília enfrentou a Portuguesa na final da Copa Paulista, mas acabou sendo derrotado por 5 a 3 no placar agregado. Apesar do resultado negativo na decisão, o time conseguiu ser competitivo e foi uma das surpresas da competição estadual.

Um dos destaques da equipe foi o volante Júnior Santos, que atuou como titular durante todo o campeonato. O jogador valorizou a campanha do Tigre e destacou a conquista da vaga inédita na Copa do Brasil.



(Foto: Divulgação/Marília)

“Foi um desempenho muito bom, sabíamos da dificuldade e da tradição que é a Copa Paulista. Pegamos times fortes de divisões superiores, mas nunca deixamos de acreditar no nosso trabalho. Fomos em busca do título e ele não veio, mas conseguimos a inédita vaga na Copa do Brasil e colocamos nosso nome na história do Marília”, disse o jogador.

Júnior Santos chegou à equipe após disputar o Campeonato Carioca pelo Macaé. Neste ano, jogou a Série A3 e a Copa Paulista sendo titular absoluto e renovou seu contrato para a próxima temporada. Com a manutenção da base do elenco, o volante espera que o time possa surpreender em 2021.

“O time manteve grande parte do elenco e isso é muito bom, pois já há um entrosamento grande. Vamos trabalhar muito em busca do acesso e também fazer história na Copa do Brasil”, finalizou.