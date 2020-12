Viciada em piolhos, empresária apresenta projeto inusitado em reality show · .

A empreendedora Verônica Belfort dedica o trabalho de sua vida a algo de que a maioria das pessoas sente repulsa: piolhos. Ela criou uma empresa especializada em exterminar piolhos das cabeças de crianças e vai ao Shark Tank Brasil desta sexta (18) para fazer uma proposta de sociedade aos investidores.

No reality show do Sony Channel, Verônica pede aos “sharks”, como são chamados os grandes empresários do programa, a quantia de R$ 100 mil em troca de 30% de participação em seu negócio, Império do Piolho.

Ela criou a empresa após sua filha pegar o parasita e não encontrar ninguém especializado em resolver este problema. A própria Verônica arregaçou as mangas, fez todo o processo de tirar os piolhos e as lêndeas da criança e entendeu que poderia comercializar seu talento para a coisa.

“Devido à grande demanda, surgiu a oportunidade de montar um espaço físico, para que os clientes venham e sejam atendidos”, ela conta. A ideia de Verônica é montar um salão de beleza especializado em higienização capilar, ou seja: com funcionários dedicados a exterminar piolhos.

Ela pede o aporte dos tubarões para realizar este sonho inusitado, mas eles não se jogam de cabeça tão cedo. Verônica tem que se esforçar para provar que piolhos são um bom negócio.

Também participam do programa o dono de uma empresa especializada em montar playgrounds emborrachados, uma empreendedora que criou um serviço de assinatura de livros infantis com foco em crianças pretas e o inventor de um cosmético para queda de cabelo.

Formato de sucesso em mais de 40 países, o Shark Tank está em sua quinta temporada no Brasil. O novo episódio do reality show vai ao ar no Sony Channel nesta sexta-feira, às 22h.