Neymar Jr. protestou no Instagram após o novo caso de racismo no futebol, ocorrido na terça-feira (8) durante a partida entre o Paris Saint Germain (PSG) e o Istanbul Basaksehir pela Liga dos Campeões. O atacante do time francês publicou uma foto sua de punho fechado e escreveu: “Black Lives Matter [Vidas negras importam]”.

A postagem recebeu mais de dois milhões de curtidas e o apoio de alguns artistas. “Poder para o povo preto! Chega”, disse o cantor Thiaguinho. “Bateu em um dói em todos! Acabou o silêncio da gente”, completou Rafael Zulu. “Seremos incansáveis nessa luta. Parabéns, irmão”, disse André Marinho.

No meio do primeiro tempo da partida, os jogadores do PSG e do Istanbul Basaksehir deixaram o campo após testemunharem uma ofensa racista do quarto árbitro romeno contra o camaronês Pierre Webó.

“Aquele preto ali. Vá lá e verifique quem é. Aquele preto ali. Não dá para agir assim”, disse Sebastian Coltescu ao juiz principal, Ovidiu Hategan. Neymar e Mbappé ouviram a declaração e protestaram contra o árbitro. “Não vamos jogar com esse cara aqui, ele tem que sair. Se não sair, não jogamos”.

Após o ocorrido, o jogo foi adiando para esta quarta-feira (9), às 14h55, com uma nova equipe de arbitragem.

Confira a publicação de Neymar abaixo: