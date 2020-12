Na véspera da cerimônia de entrega do prêmio The Best, da Fifa, Robert Lewandowski deixou o seu recado. Nesta quarta-feira, na Allianz Arena, o atacante polonês marcou dois gols e comandou a vitória de virada por 2 a 1 do Bayer de Munique sobre o Wolfsburg. Maximilian Philipp foi o autor do gol dos visitantes na partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Alemão. Veja os gols!

