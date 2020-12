O Flamengo se impôs e não deu chances para os reservas do Santos neste domingo no Maracanã. Com direito a dois gols de Gabigol, o Rubro-Negro construiu a goleada por 4 a 1 sem sustos. Gerson e Filipe Luís também balançaram as redes. Assista aos gols da partida no vídeo acima!

+ CONFIRA A TABELA DO BRASILEIRÃO