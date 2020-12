O São Paulo segue firme na liderança do Brasileirão e aumentou para sete pontos a vantagem para o vice-líder, que é o Atlético-MG, ao bater o Fluminense por 2 a 1. O nome do jogo para o Tricolor paulista foi Brenner, que anotou duas vezes no Maracanã, na noite desta sábado, pela 27ª rodada da competição nacional. Fred diminuiu para o Flu. Assista aos gols no vídeo acima!

