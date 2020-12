O Santos reinaugurou o ginásio Athiê Jorge Cury, na Vila Belmiro, e fez uma grande homenagem ao Rei do Futsal, o santista Falcão. A quadra da modalidade recebeu o nome de “Rei Falcão”, atleta que fez história no clube e é referência mundial no esporte.

Falcão esteve na Vila Belmiro (Foto: Fernanda Luz)