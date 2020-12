Após se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro e aparecer em imagens durante o evento em Brasília (DF) sem máscara, Felipe Melo rebateu as críticas recebidas por meio de seu Instagram. Em tom debochado, o palmeirense disse que “não foi desta vez que o pitbull coronou”. Assista no vídeo acima.

Felipe Melo e Bolsonaro (Foto: Reprodução/Instagram)