A vitória do Santa Cruz por 2 a 1 contra o Ituano, pela Série C do Brasileiro, neste sábado, teve polêmica após uma cena inusitada ao fim da partida. Isso porque o volante do time pernambucano Paulinho deu um abraço no árbitro Junio Benevenuto. O clube paulista protestou nas redes sociais e acusou o juiz de comemorar o resultado com os jogadores da equipe adversária. Assista ao vídeo com o que aconteceu depois do apito final.

(Foto: Reprodução/DAZN)