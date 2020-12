VÍDEO: Lucas Paquetá desencanta e marca seu primeiro gol pelo Lyon; veja o lance

Com um gol do meia Lucas Paquetá, o primeiro do jogador com a camisa do Lyon, a equipe fecha o ano de 2020 em grande fase e assume a liderança do Campeonato Francês. Nesta quarta-feira (23/12), o time venceu o Nantes por 3 a 0 e trocou de posição com o Lille na tabela, graças ao melhor saldo de gols, ambos com 36 pontos. O PSG vem logo atrás, com 35.

Desde que chegou à França, contratado junto ao Milan, Paquetá ainda não sabe o que é derrota pelo Lyon. Em 11 jogos, venceu nove e empatou dois. Hoje, justamente quando marcou seu primeiro gol, a equipe ainda passou a ser protagonista do campeonato. E resolveu a partida no primeiro tempo, com gols de Ekambi, logo aos 4 minutos, Kadewere, aos 37, e Paquetá, já aos 44, aproveitando passe do próprio Kadewere dentro da área.

– Posso dizer que vivo uma de minhas melhores fases aqui na Europa. Mas a equipe toda tem jogado muito bem e conquistou mais uma vitória importante, que, desta vez, nos valeu a liderança. O que só nos motiva e nos dá mais força para 2021. O campeonato para por alguns dias e vamos aproveitar para curtir um pouco a família nesse fim de ano. Estou muito feliz por esse nosso momento – vibrou.

Lucas Paquetá está recuperando o bom futebol no Lyon (Foto: Damien LG / Lyon)

Paquetá já chega ao Brasil nesse dia 24 para passar o Natal com seus familiares. O próximo jogo do Lyon é apenas no dia 6 de janeiro, quando recebe o Lens.