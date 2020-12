Vídeo: mesmo por cima, Ronaldo Jacaré é nocauteado de forma impressionante no UFC 256; assista

Após uma breve passagem pela categoria meio-pesado, Ronaldo Jacaré retornou à divisão dos médios no último sábado (12), no card principal do UFC 256, realizado em Las Vegas (EUA). Diante de Kevin Holland, o brasileiro até conseguiu levar a luta para o chão, onde, teoricamente, levaria vantagem contra o americano. No entanto, mesmo por cima, o faixa-preta não conseguiu impor seu jogo de pressão e viu Holland conectar dois golpes de muita potência, que abriram caminho para uma sequência de socos impressionante e fizeram o árbitro central Mark Smith interromper o confronto ainda no início do primeiro round.

Veja como foi: