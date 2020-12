Vídeo mostra quatro gerações de Xbox na mesma partida de Crimson Skies

Crimson Skies é um game que foi lançado em 2001 para o primeiro Xbox. Graças a retrocompatibilidade que a Microsoft implementa em seus videogames, esse mesmo jogo pode rodar em todas as gerações do Xbox, inclusive o mais recente Series S/X.

Um vídeo, feito pelo canal Modern Vintage Gamer, mostra o game original sendo executado nas quatro diferentes gerações do console: Xbox, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series S. Se não bastasse, os quatro videogames estão jogando a mesma partida através de uma rede local, com um jogador em cada console.

Canal colocou Crimson Skies rodando em quatro gerações de Xbox ao mesmo tempoFonte: Diego Borges / Reprodução

A Microsoft implementou esse sistema pela primeira vez no Xbox One, e repetiu a estratégia nos seus consoles mais recentes. A Sony, evitava o assunto e sempre se disse contraria a retrocompatibilidade no PS4. Entretanto, seu mais novo videogame, o PS5, roda praticamente todos os jogos do console anterior, porém, não executa títulos de gerações passadas, como PS3 e outros.

Confira a proeza que o canal fez assistindo o vídeo abaixo: