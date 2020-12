Neymar foi vítima de uma entrada violenta do também brasileiro Thiago Mendes, neste domingo, na vitória do Lyon sobre o PSG, pelo Campeonato Francês, por 1 a 0. No último lance da partida, o camisa 10 tentava armar jogada na intermediária, quando levou uma tesoura.

O astro caiu imediatamente chorando e saiu de maca do gramado. O volante do Lyon foi expulso no lance. Confira no vídeo acima. A gravidade da contusão ainda é desconhecida.

