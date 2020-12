O diretor-executivo de futebol do Internacional, Rodrigo Caetano, falou em tom de adeus após a vitória do Colorado por 2 a 1 contra o Botafogo, neste sábado. Segundo o dirigente, ele nunca pensou em sair do clube, mas que isso vem se desenhando nas últimas semanas. Veja a declaração no vídeo acima!

Foto: Divulgação/Internacional