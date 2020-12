VÍDEO: Vagner Mancini analisa trabalho: ‘Conseguimos resgatar o espírito do Corinthians’

Após a chegada de Vagner Mancini, o Corinthians melhorou seu desempenho em campo e nos resultados, algo que é nítido não só para os torcedores do clube. Para o técnico, um dos principais trunfos desse seu trabalho à frente do Timão foi conseguir resgatar o espírito corintiano, que os atletas entenderam e colocaram em prática. Confira o que disse o treinador no vídeo acima:

TABELA

> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

GALERIA

> Relembre 20 momentos mais marcantes do Corinthians na década

E MAIS: