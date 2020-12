A lateral-direita inglesa Lucy Bronze, do Manchester City, foi eleita a melhor jogadora do mundo nesta quinta-feira, na cerimônia do Fifa The Best. Ela superou na eleição a zagueira francesa Wendie Renard, do Lyon, e a atacante dinamarquesa Pernille Harder, do Chelsea.

Confira no vídeo acima alguns lances e golaços de Lucy pelo City que fizeram com que ela fosse contemplada com a maior premiação individual da temporada.