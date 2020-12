Vikings: relembre o final da 1ª parte da 6ª temporada (RECAP)

A 2ª parte da 6ª temporada de Vikings está cada vez mais próxima! Previstos para estrearem no dia 31 de dezembro, os 10 próximos episódios serão também os últimos da série após 8 anos de produção. Depois de dizer ‘adeus para alguns dos nossos personagens favoritos, agora é a hora de deixar o universo mítico para trás. Mas, claro, não sem antes relembrar o que aconteceu na primeira metade da temporada.

Veja o recap completo a seguir!

O que aconteceu na 1ª parte da 6ª temporada de Vikings

Logo no final da 5ª temporada, vemos Ivar ser traído por sua mulher e derrotado pelos seus irmãos. Logo, ele precisa se disfarçar como um camponês para conseguir sair de Kattegat no carrinho de um mercador.

Já na 6ª temporada, Ivar está na Estrada de Silk com Vigrid, seu guarda-costas, quando eles são capturados pelos Kievan Rus e levados até o Príncipe Oleg. Vigrid morre durante a tortura, mas Ivar é poupado por conta de seu passado como Rei e uma espécie de Deus.

Juntos, Ivar e Oleg viajam até Novgorod para conhecer seu irmão, Askold. Afinal, Oleg quer reclamar seu sobrinho Igor, herdeiro ao trono. Para isso, ele envenena seu irmão e foge com Igor.

Mais para a frente, a tensão entre os dois aumenta quando Ivar descobre que Oleg está montando um exército para conquistar a Escandinávia. Logo, ele acusa seu aliado de usá-lo como um fantoche. Como se não fosse o suficiente, a nova esposa de Oleg, a princesa Katia, é uma doppelganger de Freydis! Elas são tão parecidas que Ivar se pergunta se não existe uma chance de sua ex-esposa estar viva. E aí… bem, os dois (Oleg e Katia) forçam Ivar a assistir enquanto eles fazem amor na noite de casamento.

Ao mesmo tempo, Bjorn ainda está focado em cuidar de Kattegat. Para isso, ele pede para Ubbe, Lagertha, Torvi e Gunhild serem o seu conselho pessoal para prezar pelo futuro da nação viking. Porém, Lagertha secretamente quer voltar para seu lar e viver como uma mera fazendeira pelo resto de sua vida.

Bjorn descobre que o Rei Harald precisa de sua ajuda após a invasão de Olaf. Ele decide ajudá-lo e deixa Ubbe no comando, aproveitando para pedir que Hali e Asa fiquem com Lagertha.

Ao chegar em Vestfold, Bjorn descobre que o plano de Olaf é elegê-lo como Rei da Noruega como um todo. Porém, durante a votação, o grande vencedor é Harald. Como Bjorn provavelmente não se submeteria a esse reinado, descobrimos que Harald o quer morto. Ele é resgatado por Erik, mas o rei Olaf não consegue fugir e se torna prisioneiro.

Além disso, temos ainda um dos eventos mais chocantes de Vikings. Após 8 anos, precisamos dizer adeus à Lagertha. Seu plano de viver como fazendeira não dá certo, já que ela é obrigada a treinar alguns habitantes locais para sobreviverem aos ataques de White Hair. Aliás, um dos que não consegue sobreviver é Hali, filho de Bjorn.

White Hair e Lagertha lutam face a face e ela consegue assassiná-lo, mas não sem se machucar seriamente. Então, ela decide retornar para Kattegat. O problema é que ela se depara com uma grande festa. Logo, quando ela encontra Hvitserk, ele está sob o efeito de alucinógenos e esfaqueia Lagertha por acreditar que ela é uma reencarnação de Ivar.

Vale lembrar que sua morte foi profetizada há algumas temporadas. Então, ela já sabia que seria morta por um filho de Ragnar. Lagertha foi, sem dúvidas, uma das personagens mais amadas ao longo de todas as temporadas de Vikings. Portanto, ela vai fazer falta na próxima metade da 6ª temporada.

Até o momento, ainda não foram revelados mais detalhes sobre os eventos da 6ª temporada de Vikings. No trailer divulgado, vemos Bjorn se recuperando do confronto com Ivar e Ubbe buscando terras desconhecidas para honrar seu pai.

Como você acha que será o final da série? Deixe seu comentário no espaço abaixo e aproveite para compartilhar o recap nas redes sociais!