Vikings: saiba quais são as 5 melhores séries sobre vikings da TV

Os guerreiros e exploradores nórdicos que viveram entre o final do século VIII e o século XI, ficaram popularmente conhecidos como vikings. Uma parte importante da história medieval, inclusive, é constituída pelo que os historiadores chamam de Era Viking.

Esses povos teriam travado intensas batalhas em busca da defesa de novos territórios e também de autonomia para seus semelhantes.

No entanto, a partir de fontes oficiais da historiografia, difundidas ao longo do tempo, a fama desses povos foram crescendo. Entre mitos, lendas e fatos, há uma infinidade de questões, e elas todas acabaram deixando os vikings cada vez mais populares.

As séries de televisão não poderiam deixar de se aproveitar dessas narrativas tão interessantes, não é mesmo?

Nessa lista, veremos algumas das melhores séries sobre vikings já produzidas. Algumas delas, inclusive, estão disponíveis em plataformas de streaming. Confira.

1. Vikings

(Reprodução)Fonte: History Channel

Sem dúvidas, essa série do History Channel não poderia ficar de fora. Composta de seis temporadas, todas disponíveis na Netflix, Vikings é inspirada livremente na história de Ragnar Lothbrok, um dos mais conhecidos heróis nórdicos. A produção, desenvolvida por Michael Hirst, concentra-se em desenvolver o legado dessa figura histórica.

Muitas cenas de violência podem ser aguardadas ao longo dos episódios, bem como uma direção de arte caprichada que aposta em cores sóbrias, sujeira e figurinos realmente chamativos.

A segunda parte da 6ª temporada estreará ainda em 2020 e uma série spin-off está sendo desenvolvida diretamente para a plataforma da Netflix, com a inserção de outras figuras reais igualmente importantes.

2. The Last Kingdom

(Reprodução)Fonte: BBC/Netflix

Baseado diretamente nas Crônicas Saxônicas, escritas por Bernard Cornwell, The Last Kingdom apresenta Uhtred de Bebbanburg (interpretado por Alexander Dreymon), um saxão que é adotado por invasores vikings e criado como um dos seus. Por se passar basicamente na mesma época que a história contida em Vikings, muitos personagens retratados acabam aparecendo em ambas as séries.

O desenvolvimento de The Last Kingdom, encabeçado por Stephen Butchard, aposta em batalhas eletrizantes ocorridas durante o século IX. A partir da 2ª temporada, a Netflix coproduziu os episódios e, portanto, todos eles passaram a fazer parte de seu catálogo.

3. Bárbaros

(Reprodução)Fonte: Netflix

Recém-chegada ao catálogo de séries originais da Netflix, Bárbaros (Barbarians) é uma produção igualmente sangrenta, mas que trata todos os seus aspectos mais elementares de uma forma única. A produção alemã, composta de seis episódios, aborda um conflito que ficou conhecido como a Batalha da Floresta de Teutoburgo, ocorrido durante a ocupação da Germânia pelo Império Romano.

O design de produção é realmente chamativo, e a trama aborda seus conflitos de maneira interessante, mas os clichês envolvidos na série podem decepcionar os fãs mais fervorosos dos vikings. No entanto, vale a pena conferir.

4. Norsemen

(Reprodução)Fonte: NRK

Fugindo um pouco das batalhas sangrentas, das densas tramas repletas de conflitos políticos e também de retratos reais presentes na historiografia, temos Norsemen, uma série de comédia norueguesa com um senso de humor ácido e bastante peculiar. A trama se passa na Noruega do século VIII, abordando a vida dos vikings na vila de Norheim.

O espectador é introduzido no cotidiano desses povos de uma maneira divertida, com conflitos curiosos e que trazem camadas relevantes ao que conhecemos sobre os vikings. Quem é fã dos filmes satíricos medievais do grupo Monty Python certamente poderá gostar de Norsemen.

5. Real Vikings

(Reprodução)Fonte: History Channel

Por fim, uma minissérie documental que foge ao que se espera do padrão viking de produção. Real Vikings embarcou de alguma forma no sucesso de Vikings e mergulhou em fatos gerais da história medieval para trazer aos fãs mais conhecimento acerca da cultura dos vikings.

São diversas entrevistas com especialistas em História e Arqueologia, conversas com membros do elenco da série, além de evidenciar, por meio de imagens capturadas em locais que os vikings teriam passado, fatos descritos nas fontes historiográficas.

Real Vikings vai fundo na história desses povos em seus quatro episódios, mostrando muito dos seus caminhos de pilhagem para suas cerimônias espirituais e sua tecnologia de navegação marítima. Talvez, seja uma produção obrigatória para quem é fã de todas essas séries.