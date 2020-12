Vikings: veja trailer da parte final da 6ª temporada da série

Nesta quarta-feira (2), o Amazon Prime Video divulgou o trailer oficial da segunda parte da 6ª temporada de Vikings. Os próximos dez episódios, inclusive, vão encerrar a produção.

O lançamento do final de Vikings, previsto para 30 de dezembro, vai ser disponibilizado integralmente na plataforma de streaming da Amazon nos Estados Unidos. No entanto, em algum momento de 2021, todos esses episódios serão exibidos, semanalmente, no History Channel e, no Brasil, devem chegar à Netflix.

Confira o trailer:

A primeira metade da 6ª temporada de Vikings terminou com Bjorn (Alexander Ludwig) sendo traído e deixado para morrer, enquanto Ivar (Alex Høgh Andersen) continuava sua incessante busca por poder. Como o trailer revela, Bjorn ainda não está morto e parece que irá lutar com todas as forças para se recuperar.

À medida em que o público se aproxima do fim desta saga épica, os conflitos dos vikings trazem diversas consequências graves. Muitas batalhas são aguardas pelos espectadores, além dos desfechos de cada um dos personagens.

Vale lembrar que, no Brasil, Vikings está disponível quase integralmente na Netflix. Inclusive, uma série spin-off, passada anos antes, está sendo desenvolvida diretamente para a plataforma. Nos Estados Unidos, no entanto, a detentora dos direitos de exibição de Vikings em streaming é o Amazon Prime Video.

Brad Beale, vice-presidente mundial de licenciamento de conteúdo da Amazon, disse, por meio de um comunicado, que a partir de 30 de dezembro, membros do Prime Video nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Áustria e Irlanda vão ser agraciados com o final completo da série.

De acordo com o criador e showrunner, Michael Hirst, o público ficará surpreso com o que vem por aí, além de derramar muitas lágrimas ao longo do caminho.

O que será que vem por aí?