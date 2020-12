Vila Nova bate Santa Cruz e conquista primeira vitória no quadrangular da Série C

Neste sábado, Santa Cruz e Vila Nova se enfrentaram no Estádio do Arruda, em Recife (PE), pela segunda rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando fora de casa, a equipe goiana saiu com a vitória pelo placar de 2 a 1.

O Tigre abriu o marcador aos 24 minutos do primeiro tempo. Alan Mineiro levantou na área e encontrou Henan, que subiu livre para cabecear no canto direito do goleiro e colocar os goianos em vantagem.

O segundo gol do Vila Nova veio aos 32 minutos da etapa final, quando Rafhael Lucas, em seu primeiro toque na bola, aproveitou erro de André e balançou as redes ao arriscar de fora da área. Dois minutos depois, Victor Rangel apareceu após cruzamento da esquerda e descontou de cabeça para os donos da casa.

Com o resultado, o Vila Nova soma seus primeiros três pontos no quadrangular A e assume provisoriamente a segunda colocação. O Ituano tem a mesma pontuação, mas fica na liderança por conta do saldo de gols. Já o Santa Cruz ocupa a lanterna com um ponto ganho. No próximo sábado (26), o Tricolor visita o Ituano, enquanto o Tigre encara o Brusque, também fora de casa.