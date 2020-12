Villani testa positivo para Covid e Globo tem grande número de desfalques para narração

O Grupo Globo tem mais um desfalque para a narração por conta da Covid-19. O narrador Gustavo Villani testou positivo e está afastado das transmissões. Ele se junta a Luiz Carlos Jr e Marcelo Moreno, que também estão infectados pelo novo coronavírus, e a Galvão Bueno, Milton Leite e Jota Júnior, que estão fora das escalas desde o ínicio da pandemia por fazerem parte do grupo de risco (mais de 60 anos). A informação foi divulgada pelo site “UOL”.

> Veja a classificação do Campeonato Brasileiro

– Estou bem, tive sorte de ser assintomático e, segundo a infectologista, em fase final do ciclo. Em breve, testaremos de novo e retomamos o trabalho. Vou me cuidar – disse Villani, que está assintomático e isolado.

Por causa do diagnóstico, Gustavo Villani foi substituído às pressas na última quarta-feira da transmissão do Premiere de Fortaleza 0 x 0 Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Quem narrou o jogo em seu lugar foi Júlio Oliveira, ao lado de Paulo Vinícius Coelho. Villani também faria o clássico entre Flamengo x Botafogo no fim de semana, que terá, então, o comando de Jader Rocha.

A Globo tem trabalhado para reforçar seus protocolos de segunraça. Recentemente, o “SporTV News” foi cancelado e ainda não tem previsão de volta. O programa “Seleção SporTV” foi modificado e apenas o apresentador André Rizek fica na bancada, enquanto os comentaristas e convidados aparecem por transmissão de vídeo. No “Troca de Passes”, Karine Alves também não tem mais a companhia de um comentarista na bancada.