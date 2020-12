Vina perde pênalti, mas Lima e Cléber balançam as redes e garantem vitória do Ceará no Clássico-Rei

E o Ceará foi quem levou a melhor no Clássico-Rei deste domingo (20). No duelo contra o Fortaleza, disputado no Castelão e válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vozão até chegou a perder pênalti com Vina, ainda no 1º tempo, mas Lima e Cléber marcaram e garantiram a vitória por 2 a 0.

A primeira grande chance do 1º tempo foi do Leão do Pici. Aos 11 minutos, Wellington Paulista tocou pela esquerda para Bruno Melo, que sozinho com o goleiro Richard, finalizou por cima do gol.

Dois minutos depois, o Ceará teve a chance de inaugurar o marcador, mas desperdiçou. Jackson derrubou Lima dentro da área e o árbitro assinalou penalidade máxima. Vina, destaque do Vozão, porém, perdeu o pênalti, defendido pelo goleiro Felipe Alves.

Aos 24 minutos, Vina tentou se redimir do erro e finalizou de primeira para mais uma defesa do goleiro do Fortaleza, que espalmou a bola.

O Vozão ainda levou perigo em outros dois lances seguidos, ambos com Cléber. O primeiro, aos 34, que no minuto seguinte também teve outra chance, mas mandou por cima do gol.

Os visitantes, porém, enfim conseguiram tirar o zero do marcador no início do 2º tempo. Logo aos 2 minutos, Lima avançou pela esquerda, chutou para o gol e estufou as redes.

O Vozão ampliou aos 9, com Cléber. Vina cruzou pela direita e o atacante aproveitou, chutando forte em direção ao gol de Felipe Alves.

Já nos acréscimos, o Fortaleza ainda teve Juninho expulso, aos 53 minutos, por falta em Fernando Sobral.

Com o resultado, o Ceará confirmou 100% de aproveitamento contra o arquirrival no Brasileirão, já que venceu os dois clássicos. A vitória colocou o Vozão em 9º na tabela, com 35 pontos.

Já o Fortaleza, com os mesmos 30 pontos, caiu para 10º e está a dois pontos do Z-4, já que o Vasco venceu o Santos por 1 a 0, em São Januário, e foi a 28.

Vina perdeu pênalti ainda no início do Clássico-Rei contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro Gazeta Press

Fortaleza 0 x 2 Ceará

GOLS: Fortaleza: Ceará: Lima e Cléber

FORTALEZA: Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson e Bruno Melo; Romarinho (Mariano Vázquez), Felipe, Juninho e Yuri César (Osvaldo); Wellington Paulista (Bergson) e David. Técnico: Marcelo Chamusca

CEARÁ: Richard; Samuel Xavier, Tiago, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral, Vina, Lima e Léo Chú; Cléber. Técnico: Guto Ferreira

– O Ceará venceu os 2 clássicos que disputou com o Fortaleza no Brasileirão

– O Vozão voltou a vencer após derrota em casa para o Atlético-GO

Classificação

– Fortaleza: 14º lugar, com 30 pontos

– Ceará: 9º lugar, com 35 pontos

Próximos jogos

Agora, as duas equipes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana:

Sábado, 26/12, 19h*, Fortaleza x Flamengo

Domingo, 27/12, 18h15*, Santos x Ceará

*horário de Brasília