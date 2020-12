Vinicius Balieiro testa positivo para covid-19 e é mais um desfalque no Santos

Vinicius Balieiro é mais um jogador do Santos com teste positivo para covid-19. O meio-campista viajou para o Rio de Janeiro, mas foi cortado da partida contra o Flamengo neste domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Cuca poupará os titulares neste compromisso.

Com o novo coronavírus, o Menino da Vila desfalca o Peixe também na decisão contra o Grêmio: quarta-feira, às 19h15, na Vila Belmiro, pela volta das quartas de final da Libertadores da América.

Além de Balieiro, Yeferson Soteldo testou positivo, está em quarentena e não enfrentará a equipe gaúcha em busca de uma vaga na semifinal da competição continental. Diego Pituca, suspenso, é outro desfalque.

Vinicius Balieiro