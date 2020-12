Vinicius Jr. conta com ajuda de goleiro, Real Madrid bate Sevilla no sufoco e encerra jejum em LaLiga

O Real Madrid venceu o Sevilla, na tarde deste sábado, fora de casa, por 1 a 0 e espantou parcialmente a crise que atinge a equipe, que ainda precisa brigar por uma sobrevida na Uefa Champions League. O único gol da partida foi contra do goleiro Bono após desvio do brasileiro Vinicius Jr. no lance.

A derrota mantém o time de Julen Lopetegui na quinta colocação, com 16 pontos, e cada vez mais distante dos líderes da competição. A vitória leva o Real para a terceira posição, com 20 pontos.

O Real Madrid começou a partida de maneira avassaladora. Com forte pressão e velocidade, Vinicius Junior recebeu lindo passe de Rodrygo, mas finalizou para fora desperdiçando grande chance aos merengues.

Logo em seguida, em vacilo do goleiro Bono ao sair com os pés, Benzema dividiu com Diego Carlos em cima da linha, e graças ao zagueiro brasileiro, o Sevilla não saiu em desvantagem no marcador.

Após dois sustos, o Sevilla acordou na partida e tentou ameaçar a meta de Courtois, mas sem grande força. Com uma postura agressiva, o Real Madrid seguia sendo mais perigoso e criou duas belas chances com Kroos, que finalizou com perigo da entrada da área para fora, e Benzema, que da meia lua, parou no goleiro Bono em grande defesa.

No segundo tempo, o Sevilla contou com alguns erros de passe do Real Madrid para acelerar mais a partida. Porém, em novo erro do goleiro Bono foi a vez dos merengues comemorarem.

Em cruzamento vindo do lado esquerdo, Vinicius Junior tocou com a ponta da chuteira em entrada de carrinho, a bola desviou no próprio Bono, que colocou para dentro. A organização de LaLiga deu gol contra do goleiro.

A partir daí, Lopetegui, que havia perdido Munir por lesão no final do primeiro tempo, modificou quase que o time inteiro do meio para frente. Porém, a chance mais perigosa veio em linda bicicleta de De Jong, defendida por Courtois.

Com uma linha com dois meias e três atacantes na reta final da partida, o Sevilla foi todo ataque e contou com a postura defensiva do Real Madrid para pressionar.

Lopetegui até mesmo sacou o zagueiro Diego Carlos na reta final e colocou Oussama Idrissi para fazer pressão. Em lindo lance individual, Suso bateu colocado e quase anotou um golaço de empate.

Aos 40 minutos do segundo tempo, no abafa, Ocampos conseguiu uma bicicleta quase na pequena área, defendida por Courtois.

Sevilla x Real Madrid

GOLS: Gol contra de Bono, aos 9 minutos do segundo tempo (RMD)

SEVILLA: Bono; Navas, Joundé, Diego Carlos (Idrissi), Vidal; Jordán (Nemanja Gudelj), Fernando, Rakitic (En-Nesyri); Munir (Óliver Torres), Ocampos, De Jong (Suso). Técnico: Julen Lopetegui.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázques, Varane, Nacho e Mendy; Modric, Casemiro e Kroos; Vinícius Júnior, Rodrygo (Asensio) e Benzema. Técnico: Zinedine Zidane

Real Madrid encerra sequência ruim no Campeonato Espanhol

Equipe merengue ainda precisa vencer o Monchengladbach pela Champions League para ir às oitavas de final

Sevilla estaciona na classificação e está fora do G-4 neste momento

Classificação

– Real Madrid: 3º lugar, com 20 pontos

– Sevilla: 5° lugar, com 16 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias.

Quarta-feira, 09/12, 17h, Real Madrid x Borussia Monchengladbach – Champions League

Terça-feira, 08/12, 17h*, Rennes x Sevilla – Champions League

*horário de Brasília