Virada Gamer da Nuuvem tem descontos de até 90% em jogos de PC; confira

Yes, baby! Keanu Reeves brasileiro passou na Nuuvem para deixar aquele recado especial a todos os jogadores do Brasil: a Virada Gamer já começou e ficará disponível até o dia 07 de janeiro com descontos de até 90% em mais de 1800 jogos do catálogo — serão 16 dias de promoções para celebrar as festas de fim de ano.

Este ano a Nuuvem preparou 3 opções para que os jogadores possam aproveitar ao máximo as promoções: as tradicionais Flash Sales, que incluem títulos como Mortal Kombat 11 e Resident Evil 3 com descontos agressivos e por tempo limitado; os bundles Select Mini e Select Max, que dá liberdade para o jogador montar um pacote com 2 jogos por um preço super especial; e a Seleção da Virada, que traz títulos como Borderlands 3 e Monster Hunter: World com descontos exclusivos.

E não para por aí: a plataforma também está orquestrando uma ação para ajudar os mais necessitados deste caótico 2020 e para isso criou o Fundo Gamer; todo o lucro adquirido através da lista de ‘Jogos Solidários’ será direcionado para a Ação da Cidadania, ONG que atua em diversos projetos sociais, incluindo o combate à Covid-19. Injustice 2: Standard Edition, One Piece World Seeker, Dying Light, Daksiders III e Eurotruck Simulator 2 são alguns dos títulos dessa lista.

Confira as principais ofertas:

Flash Sale — Até às 23:59h (BR) de 25/12

Destiny 2: Além da Luz + Temporada — De R$ 149,99 por R$ 94,99

Fall Guys: Ultimate Knockout — De R$ 37,99 por R$ 27,49

eFootball PES 2021 — De R$ 99,90 por R$ 39,99

Horizon Zero Dawn Complete Edition — De R$ 200,00 por R$ 124,99

Mortal Kombat 11 — De R$ 159,98 por R$ 42,49

Detroit: Become Human — De R$ 134,99 por R$ 77,49

Resident Evil 3 — De R$ 129,99 por R$ 37,49

Monster Hunter World: Iceborne Master Edition — De R$ 129,99 por R$ 64,99

DOOM Eternal (Steam) — De R$ 199,00 por R$ 57,49

Seleção da Virada

Devil May Cry 5 (Deluxe Edition) — De R$ 88,21 por R$ 54,99

Ace Combat 7: Skies Unknown — De R$ 159,00 por R$ 49,99

Starbound — De R$ 24,99 por R$ 11,99

Dirt 5 — De R$ 109,99 por R$ 67,49

Quantum League — De R$ 44,99 por R$ 19,99

Shenmue III — De R$ 118,99 por R$ 32,49

The Long Dark — De R$ 57,99 por R$ 17,49

F1 2020 Deluxe Schumacher Edition — De R$ 127,99 por R$ 56,49

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning — De R$ 94,95 por R$ 49,99

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist — De R$ 39,00 por R$ 13,99

Kingdom Come: Deliverance (Royal Edition) — De R$ 69,99 por R$ 21,99

Trine: Ultimate Collection — De R$ 89,45 por R$ 23,49

(Fonte: Nuuvem / Reprodução)

Vale ressaltar que também existem mais de 30 mil streamers divulgando a ação, oferecendo descontos especiais e jogos durante as transmissões nos canais da Twitch.

Não encontrou o jogo que queria nas listas acima? Fique tranquilo, você pode acessar a planilha pública de preços da Nuuvem e ver todas as ofertas disponíveis na plataforma.