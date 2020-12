Virgem, Íris confidencia a Cínthia sonhos eróticos com Pedro · .

Íris (Deborah Secco) fará confissões íntimas e sexuais a Cínthia (Helena Ranaldi) em Laços de Família. A jovem revelará que é virgem e teve sonhos eróticos com Pedro (José Mayer). O que ela não sabe é que, segundos antes de dizer isso, o machão e a veterinária terão feito a maior pegação.

Na novela do Vale a Pena Ver de Novo, a personagem de Helena Ranaldi irá a um banheiro do haras durante a festa que acontecerá lá. O administrador a seguirá, e os dois começarão a se beijar numa cabine com chuveiro.

Íris também irá atrás da profissional e falará com ela no banheiro, do lado de fora. A personagem de Helena Ranaldi abrirá o chuveiro para fingir que está lavando uma camisa manchada e em seguida sairá –Pedro continuará na cabine, escondido.

A menina falará que também quer se lavar, e a veterinária sugerirá que ela vá até a casa de seu primo para isso. “Fiquei pensando em mandar um correio do amor pra ele. Será que ele vai desconfiar que sou eu?”, questionará. Cínthia dirá que não, tentando encerrar a conversa.

Mas a irmã de Helena logo abrirá seu segredo. “Tenho que te contar um sonho maravilhoso que tive com o Pedro. Não sei muito bem como dizer… Eu sou virgem, você sabe. Mas imagino como seja tudo. Acordei daquele jeito”, confessará a rebelde.

“Ih, menina, tendo sonhos eróticos, é?”, comentará Cínthia, um tanto constrangida, enquanto as duas saem do banheiro.

