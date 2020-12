Virgin Galactic lança novos trajes espaciais para voos turísticos

A Virgin Galactic, empresa que desenvolve espaçonaves para voos turísticos suborbitais, revelou nesta sexta-feira (4) os trajes espaciais que serão usados pelos seus pilotos no primeiro voo de teste com foguete, a partir da nova base própria da empresa, o Spaceport America no Novo México.

Em um comunicado à imprensa, a empresa de turismo espacial informa que, embora não pressurizados, os trajes são especialmente desenhados para funcionar como roupas que voam “regularmente a uma velocidade três vezes maior do que o som no espaço e na volta”.

Fonte: Virgin Galactic/DivulgaçãoFonte: Virgin Galactic

Os novos trajes

Fabricados pela Under Armour, uma tradicional empresa americana de roupas e artigos esportivos, os trajes são feitos de material forte e robusto (de “grau de voo” conforme o comunicado), mas, ao mesmo tempo, relativamente leves, pesando em torno de 1 kg. A ideia é que sejam confortáveis tanto flutuando em gravidade zero, ou quando fortemente pressionados no assento durante a propulsão do foguete.

Os trajes também estão projetados para regular a temperatura corporal durante as variações de temperatura que ocorrem durante o voo.

Dave Mackay (Fonte: Virgin Galactic/Divulgação)Fonte: Virgin Galactic

Os trajes poderão ser vistos durante a transmissão do voo de teste, que deverá ocorrer já na próxima sexta-feira (11). O piloto chefe da Virgin Galactic, Dave Mackay, confessou que está ansioso para usar o seu traje espacial (que terá detalhes em preto nas laterais, nos joelhos e nas botas), não apenas nesse voo pioneiro, mas “muitas vezes no futuro”.