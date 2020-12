“Vírus terrível que não deve ser desafiado”

Nesta quinta-feira, véspera de Natal, o sueco Zlatan Ibrahimovic, jogador do Milan e conhecido por sua personalidade forte, deu uma entrevista sincera ao jornal italiano Corriere Della Sera, na qual ele falou sobre o período em que esteve infectado por covid-19.

O atacante de 39 anos deu positivo para o coronavírus no dia 24 de setembro e só foi apresentar um teste negativo em 9 de outubro, perdendo quatro partidas no período. “Quando eu contraí, fiquei bastante calmo no começo. Fiquei quase intrigado, queria ver o que era. Atingiu o mundo inteiro, foi uma grande tragédia e tinha chegado a mim também. Eu disse a mim mesmo: ‘Vamos ver o que acontece’. Tive uma dor de cabeça, não muito forte, mas irritante. Uma coisa bem difícil, e também perdi o gosto. Sempre ficava em casa irritado, não conseguia sair de casa e nem treinar bem. Para mim, ficar parado é assustador”, declarou.

Ibra, que passa a imagem de alguém que não possui medo dentro de campo, foi sincero ao relatar que ficou apreensivo com quais sintomas poderia desenvolver. “A certa altura eu conversava com a casa e chamava as paredes pelo nome. Você só se fixa no covid-19 e imagina todos os males possíveis em você, mesmo aqueles que você não tem. É uma dor pelo que você realmente sente e pelo que você pensa que sente. É um vírus terrível e que não deve ser desafiado”, ressaltou.

Por fim, o sueco pediu atenção a um ponto bastante importante: “Sofremos muito, mas devemos levar uma mensagem positiva e de confiança. Use máscaras e mantenha distância, sempre”, finalizou.