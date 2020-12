‘Visitante indigesto’ com Mancini no Brasileirão, Corinthians coloca à prova tabu de 15 anos contra o Fortaleza

Vagner Mancini chegou ao Corinthians em 2020 com uma missão definida: terminar o Campeonato Brasileiro o mais distante possível da zona de rebaixamento. Se antes o caminho para isso seria as partidas dentro da Neo Química Arena, empurrado pela torcida, agora os jogos como visitante se tornaram o trunfo da equipe.

Nesta quarta-feira (02), contra o Fortaleza, no Castelão, o time terá mais uma chance de colocar à prova o rótulo de visitante indigesto, que vem acumulando sob o comando do treinador. Considerando apenas jogos do Brasileirão, a equipe do Parque São Jorge tem um aproveitamento de 83,3% dos pontos disputados longe de casa.

Na última quarta-feira, a equipe bateu o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira, e chegou à terceira vitória como visitante desde que que Mancini assumiu, se somando àquelas contra Athletico-PR e Vasco, além do empate diante do Atlético-GO.

O desempenho longe da Neo Química Arena impressiona, mas contrata com a forma como o time vem tropeçando dentro de casa. Considerando apenas as partidas sob o comando do treinador, foram quatro partidas como mandante, com só uma vitória, além de um empate e duas derrotas, sendo uma delas a goleada por 5 a 1 frente ao Flamengo, resultando em um aproveitamento de 33,3%.

Vagner Mancini em lance pelo Corinthians na Neo Quimica Arena Getty Images

Se o Corinthians quer manter o bom retrospecto no Brasileirão jogando fora de casa com Vagner Mancini, o Fortaleza só pensa em melhorar seu desempenho jogando em seu estádio.

A última vitória do Leão do Pici dentro do Castelão pela competição foi em 18 de outubro, quando bateu o Palmeiras por 2 a 0. Desde então, foram três partidas, com derrotas para Fluminense e São Paulo, além do empate diante do Goiás.

Além de voltara a vencer em casa, o Fortaleza quer também encerrar um jejum que já dura mais de 15 anos. A última vez que a equipe cearense bateu o Timão foi ainda no primeiro turno do Brasileirão de 2005, quando venceu por 2 a 1 no Estádio Alcides Santos.

Desde então foram dez confrontos, com oito vitórias do Corinthians em dois empates. O último deles aconteceu no primeiro turno do Brasileirão de 2020, quando a equipe então comandada por Rogério Ceni arrancou o placar de 1 a 1 jogando em Itaquera.

Fortaleza e Corinthians estão empatados na tabela de classificação do Brasileirão com 29 pontos cada. A equipe cearense leva a melhor nos critérios de desempate por ter melhor saldo de gols: +2 contra -4.