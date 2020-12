Vital comemora gol e diz que Corinthians é outro time com Mancini

Autor do gol que fechou a vitória do Corinthians sobre o Botafogo neste domingo, Mateus Vital comemorou mais uma partida com bola na rede. No vestiário do Nilton Santos, o meia destacou a mudança da equipe desde a chegada de Vagner Mancini.

“O professor tem me dado muita confiança. Não só para mim. Acho que nosso time já é outro. Temos criado muitas oportunidades e graças a deus a vitória tem vindo com bons jogos. Feliz demais pelo nosso momento, pelo gol hoje também. Agradecer o professor pela confiança”, disse o jogador em vídeo publicado no canal do clube.

Mateus Vital entrou durante a segunda etapa na vaga de Otero e manteve a equipe ligada no jogo. O meia balançou as redes no primeiro minuto em campo, mas o lance foi anulado por impedimento. Ainda assim, a persistência foi premiada, e Vital marcou aos 49 minutos, decretando a vitória corintiana.

O resultado deste domingo faz com que o Timão feche 2020 entre os times que brigam pelo G6. Desde a chegada de Mancini, que pegou a equipe na zona do rebaixamento, o time alvinegro somou sete vitórias, quatro empates e três derrotas, saltando para a oitava colocação com 39 pontos.

Agora, o Corinthians ganha dias para se preparar para o próximo compromisso. Passada a virada de ano, o Timão só volta a atuar no dia 13 de janeiro, quando recebe o Fluminense, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.