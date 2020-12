Vitória de Jojo sobre Biel prova que 2020 não foi uma tragédia total · .

Em um ano marcado por pandemia, tragédias, injustiças e atraso na vacinação por questões políticas, Jojo Todynho foi consagrada a campeã de A Fazenda 12 e nos mostrou que 2020 não está inteiramente perdido. Na madrugada desta sexta-feira (18) ela recebeu 52,54% dos votos e faturou o prêmio de R$ 1,5 milhão, na final disputada contra Biel, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays.

Uma mulher negra, gorda e periférica atingiu o patamar mais alto da popularidade entre telespectadores da Record e conseguiu desbancar um homem branco com histórico de misoginia, assédio sexual, acusações de agressão física a mulheres e golpes em empresários –e que despontava entre os favoritos de uma generosa parcela da audiência.

Jojo entrou no reality como uma das favoritas ao prêmio, e apenas consolidou as expectativas com seu jeito espontâneo, que rendeu incontáveis memes, barracos e lições de vida.

Do alto de seus 23 anos de idade, a funkeira mostrou que é muito mais que apenas “um tiro”. Nascida em Bangu, um dos bairros mais pobres do Rio de Janeiro, trabalhou como faxineira, camelô, babá e vendedora de picolé.

Mesmo com um histórico de dificuldades, ela não entrou no confinamento com um discurso vitimista. Na verdade, ensinou muitos de seus valores aos adversários. Alertou para a importância em não desperdiçar alimentos, mostrou o que é ser uma amiga leal, como enxergar o lado positivo mesmo em situações adversas e também deu aula de amor próprio, mesmo não se encaixando nos padrões de beleza convencionais.

Jojo foi uma das pessoas mais fortes e empoderadas, e ditou o rumo e os ânimos do jogo em A Fazenda 12. Pelo bem e pelo mal, foi a verdadeira protagonista da temporada –Luiza Ambiel nem chegou perto disso, foi apenas a barraqueira mesmo.

Curiosamente, os dois maiores realities da TV brasileira coroaram mulheres de perfis semelhantes. Thelma Assis no BBB20, e Jojo Todynho em A Fazenda 12. Duas mulheres pretas e periféricas, que escaparam das tristes estatísticas que as perseguiram por anos e construíram biografias de sucesso, sem precisar passar por cima de ninguém.

O ano de 2020 mostrou que os seres humanos são capazes de cometerem muitos erros. Tirar a coroa do “homem branco arrependido de seus erros” e colocar Jojo no topo do pódio de A Fazenda 12 é um sinal de alento, e de que dias melhores estão por vir.

