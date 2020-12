Vitória demite Mazola Júnior e efetiva Rodrigo Chagas como novo técnico

Após perder por 3 a 0 para o CSA nesta terça-feira, o Vitória anunciou o desligamento do técnico Mazola Júnior. Para o seu lugar, a diretoria do Rubro-Negro optou por efetivar Rodrigo Chagas.

O Esporte Clube Vitória comunica o desligamento de Mazola Júnior e, consequentemente, a decisão de efetivar Rodrigo Chagas como técnico do time profissional. Os profissionais foram avisados após o jogo desta terça-feira (22) em Maceió. pic.twitter.com/7iqtUh3mP1 — EC Vitória (@ECVitoria) December 23, 2020

O ex-jogador do Leão assume o cargo de forma definitiva a partir da próxima quinta-feira. A missão do novo comandante será manter a equipe na Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Vitória está na 15ª colocação do torneio, com 36 pontos, três a mais que o Paraná, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.

O primeiro compromisso de Rodrigo Chagas será apenas no dia 3 de janeiro de 2021, quando o Rubro-Negro Baiano recebe o Operário-PR no Barradão, às 18h15 (de Brasília). O confronto é válido pela 32ª rodada da Série B.