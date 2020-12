Vitória Strada revela que chorou com finais alternativos de Salve-se Quem Puder · .

Na reta final das gravações de Salve-se Quem Puder, Vitória Strada revelou que chorou muito ao fazer os finais alternativos de sua personagem na novela das sete, Kyra/Cleide. Na trama escrita por Daniel Ortiz –que só voltará ao ar em 2021–, a protagonista ficará dividida entre seus dois amores, Alan (Thiago Fragoso) e Rafael (Bruno Ferrari) até os últimos capítulos.

“A Kyra é muito indecisa. Ela fica um tempo nessa indecisão. Vai ser bonitinho. Foi muito emocionante gravar as cenas dela terminando com cada um deles. Tive que negar ficar com Alan e com o Rafael. Chorei demais”, contou a atriz em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Sobre o desafio de gravar uma novela durante a pandemia da Covid-19, Vitória declarou estar feliz com o resultado, seja ele qual for. “Já gravamos todos os finais importantes. Estou sem querer acreditar que vai acabar. Sem dúvida, o sentimento é de missão cumprida. De certa forma, entramos para a história. Fomos a novela que mais gravou com todos os protocolos”, disse.

“Foi novo para todo mundo e ao mesmo tempo muito doido trabalhar assim. Nós só vamos ver o resultado quando a novela for exibida, com a esperança de que tudo tenha ficado bom. Estamos contando com a ajuda de efeitos especiais para tirar os acrílicos das cenas e colocar fundo naquelas que seriam externas, mas acabaram gravadas nos estúdios”, explicou.

“Quando a história está no ar, a gente tem aquele tempo de ajustar alguma coisa de que não está gostando na atuação. Desta vez, não teve como. Estou na maior ansiedade para ver”, confessou a artista, que divide o protagonismo de Salve-se Quem Puder com Juliana Paiva e Deborah Secco, intérpretes de Luna/Fiona e Alexia/Josimara, respectivamente.

Na vida pessoal, Vitória Strada tem coração para uma única pessoa: Marcella Rica, com quem está morando junto desde o ano passado. Há dois meses, o casal de atrizes se mudou para outro apartamento.

“Eu já queria há um tempo. Quando aconteceu, a gente se sentiu bem melhor. Estamos num apartamento onde conseguimos pegar sol para ter vitamina D. Foi algo que nos fez bastante feliz. A gente se deu muito bem durante a pandemia. As pessoas brincam sobre casais se separando, mas nós nos unimos mais ainda e nos ajudamos muito”, comemorou a artista.

Namorada de Marcella há um ano, a funcionária da Globo acredita na importância da representatividade, principalmente ao ter contato com diversos fãs que torcem pelo relacionamento.

“Nossa, eu recebo muitas mensagens, é um carinho grande. Isso me deixa feliz. Estávamos preparadas para tudo, porque sabemos que, infelizmente, vivemos num país preconceituoso. Mas, se até hoje vi dois comentários negativos, foi muito. No direct [mensagens privadas do Instagram], várias pessoas falam que se sentem melhores tendo uma representação”, contou.

“Elas dizem que ver nosso amor as ajudou a lidar com suas verdades. Está sendo muito bom ajudar”, concluiu Vitória.