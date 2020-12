‘Vivo uma das minhas melhores fases na Europa’

Nesta quarta-feira (23), o Lyon venceu o Nantes com tranquilidade por 3 a 0 jogando no Groupama Stadium. E a partida marcou o primeiro gol de Lucas Paquetá com a camisa do clube francês.

A vitória, que foi fechada com os gols de Ekambi e Kadewere, fez com que os comandados por Rudi Garcia assumissem a liderança do Campeonato Francês.

O Lyon está em primeiro, com 36 pontos, mesma pontuação do Lille, mas fica à frente por conta do saldo de gols. Em terceiro vem o Paris Saint-Germain, com 35.

Desde que chegou à França, Lucas Paquetá não sabe o que é derrota vestindo a camisa do Lyon. Em 11 jogos, foram nove vitórias e dois empates.

“Posso dizer que vivo uma de minhas melhores fases aqui na Europa. Mas a equipe toda tem jogado muito bem e conquistou mais uma vitória importante, que, desta vez, nos valeu a liderança. O que só nos motiva e nos dá mais força para 2021. O campeonato para por alguns dias e vamos aproveitar para curtir um pouco a família nesse fim de ano. Estou muito feliz por esse nosso momento”, disse o meia revelado pelo Flamengo.

Lucas Paquetá comemorando o primeiro gol marcado com a camisa do Lyon Getty Images

A próxima partida do Lyon no Campeonato Francês é somente em 2021. No dia 6 de janeiro, os franceses recebem o Lens, em casa, às 17h,