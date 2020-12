Depois de ter seu segredo descoberto por Shirlei (Sabrina Petragia) em Haja Coração, Adônis (José Loreto) vai se oferecer para dar uns beijos na jovem em troca do silêncio dela. Apesar de já ter sido apaixonada pelo vizinho, a empregada vai se revoltar e rejeitar a proposta indecente. “Além de mau-caráter, você é burro”, disparará ela na novela das sete da Globo.

Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do próximo dia 22, a filha de Francesca (Marisa Orth) verá o rapaz falando sobre a falsa vida de rico que leva em um telefonema. “Por que você tá fazendo isso? Tá mentindo pra sua mãe”, acusará a mocinha. O estudante insistirá que não é filho de Nair (Ana Carbatti).

“Ela é sua mãe, sim! Você é um ingrato. Você fica aí falando pra todo mundo que estuda, que vai pra faculdade, mas a verdade é que você gasta o dinheiro suado da dona Nair com aposta de cavalo, namoradinha”, rebaterá a personagem de Sabrina Petraglia.

O irmão de Apolo (Malvino Salvador) vai insinuar que a vizinha está com ciúme dele. “Eu gostei muito de você, sim. Mas hoje eu sinto pena”, afirmará a jovem. “Fica calma, eu não quero brigar. Já expliquei o que rolou. Eu não passei em uma matéria da faculdade, acabei perdendo o ano. Eu tive que voltar pro cursinho”, explicará o namorado de Carmela (Chandelly Braz).

Cara de pau

“Para de mentir. Eu vi você falando que sua mãe tinha ido esquiar, você falou pros seus amigos que você é rico. Você tem vergonha da sua mãe. Por isso você chama a dona Nair de tia, porque ela é pobre”, entenderá Shirlei. “Pelo amor de Deus, eu faço qualquer coisa. Eu saio com você, te dou uns beijos. Eu beijo bem pra caramba, pode perguntar pra Carmela. Só não conta nada pra ninguém”, implorará o mentiroso.

“Como é que é? É isso mesmo que eu tô escutando? Você quer ficar comigo em troca do meu silêncio? Adônis, você é podre”, se revoltará a irmã de Tancinha (Mariana Ximenes). O personagem de José Loreto pedirá um tempo para a garota, pois precisa juntar dinheiro para devolver a quantia que Nair gastou com ele. “Não me entrega, por favor”, continuará ele.

“Tá bom. Eu não vou contar nada pra ninguém. Eu não vou dizer nada porque, além de mau-caráter, você é burro. Sua família inteira dizendo que você vai se formar, achando que vai ter festa, formatura… Mas não vai demorar muito pra todo mundo descobrir que você é uma farsa”, avisará a empregada de Felipe(Marcos Pitombo).

Haja Coração foi escolhida pela Globo para entrar no lugar da reprise de Totalmente Demais na faixa das 19h da emissora. A novela de 2016 é uma adaptação de Sassaricando (1987), escrita por Silvio de Abreu. Além dos spoilers, o . publica diariamente os resumos dos capítulos da reprise das sete.

A novela é do mesmo autor de Salve-se Quem Puder, que está terminando de gravar a segunda temporada e voltará ao ar em 2021.

