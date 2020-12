Você pode comprar seu monólito por US$ 45 mil

Uma comunidade de artistas conhecida como The Most Famous Artist postou, em seus canais oficiais, fotos e pistas que sugerem ter sido ela a responsável pelos monólitos de metal misteriosos que apareceram em Utah e Atascadero (Califórnia). Além disso, lançou o MaaS (“monoliths as a service”), e você pode adquirir o seu por meros US$ 45 mil.

Em sua conta no Instagram, quando questionado por seguidores se estava por trás da ação, o grupo deixa bem claro que sim. Entretanto, Matty Mo, fundador da iniciativa, contatado pelo Mashable, se mostra cauteloso: “Não posso dizer muita coisa devido à legalidade da instalação original. Ainda assim, somos conhecidos por façanhas do tipo e, desta vez, estamos oferecendo objetos artísticos autênticos a quem esteja interessado.”

“Por enquanto, vou ficar devendo imagens adicionais, mas posso prometer mais delas nos próximos dias”, destaca Mo, se referindo a complementar o “álbum oficial” das peças espalhadas por aí.

Por US$ 45 mil, você pode ter seu próprio monólito.Fonte: Reprodução

Autoridades do condado de San Juan e do Bureau of Land Management se uniram para investigar o monólito colocado em terras federais em Utah, que teria sido removido por quatro homens descontentes com as multidões que se dirigiam ao local e com o que isso causou no terreno.

Quanto ao objetivo da esculturas e de suas vendas, não se sabe ao certo. Afinal, Matty Mo é famoso por questionar o valor da arte e do comportamento de colecionar obras – e aqueles que adquirissem os exemplares seriam justamente os criticados. Além disso, mesmo a simples reivindicação de crédito poderia ser arte, divaga Rachel Kraus, do Mashable.

De todo modo, a maior beneficiada seria a comunidade de artistas, que conseguiria um bom financiamento para projetos tão ousados quanto este – e um outro que ficou bem famoso, o de transformar o letreiro de Hollywood em Hollyweed.