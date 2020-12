Você sente dores de cabeça frequentemente? Saiba que você pode estar desidratado!

Quantos copos de água você bebe por dia? Parece uma pergunta simples, mas a maioria das pessoas não tem noção da quantidade de água que consome diariamente. As recomendações são que, para assegurar a boa hidratação do organismo, devemos ingerir pelo menos 2 litros de água por dia, o equivalente a aproximadamente 8 copos. A realidade, porém, costuma ser bem diferente e bebemos muito menos água do que deveríamos.

Por que precisamos de água?

Beber água é essencial para o funcionamento do nosso organismo. Nosso corpo é 70% feito de líquidos e precisamos de água para o funcionamento dos rins, do cérebro, do intestino, para a regulação da pressão arterial e da nossa temperatura.

Estamos constantemente perdendo água – seja pela respiração, pelo suor ou pela urina, o líquido que perdemos precisa ser reposto e a melhor fonte é sempre a água. A desidratação pode causar diversos sintomas desagradáveis, especialmente dores de cabeça. Se por acaso as dores se intensificarem e persistirem por vários dias, procure um médico.

Sinais de que você está bebendo pouca água

Dores de cabeça: nosso cérebro utiliza muita água para se manter ativo. Quando estamos desidratados, os vasos sanguíneos se contraem para evitar a perda de líquido e isso causa a dor de cabeça. Além disso, toxinas que deveriam ser eliminadas pelos rins se acumulam no organismo e pode haver um aumento na pressão arterial, o que também causa dores de cabeça.

Cansaço e irritabilidade: com as dores de cabeça e a baixa eliminação de substâncias tóxicas, vem o cansaço, a falta de concentração e a irritabilidade.

Urina escura: com pouca água circulando, os rins tendem a diminuir a eliminação de líquidos para conter a desidratação, resultando em uma urina mais escura e com odor forte.

Prisão de ventre: o bom funcionamento do intestino depende da hidratação do organismo. Quando bebemos pouca água, as fezes ficam mais ressecadas, causando prisão de ventre, dores, inchaço e irritabilidade.

Como aumentar a ingestão de líquidos