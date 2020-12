Volante da Atalanta é ‘sincerão’ nas redes sociais e admite que merecia ser expulso contra a Juventus

Juventus e Atalanta empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (16), pelo Campeonato Italiano, em resultado que deixou o volante Marten de Roon animado nas redes sociais. A ponto de não só festejar o ponto somado contra a atual campeã, como também admitir que merecia ter sido expulso.

Em determinado lance da partida, o camisa 15 deu uma entrada forte no colombiano Juan Cuadrado, da Juve, mas escapou do cartão vermelho. “Cobrado” por um torcedor no Twitter, o jogador concordou que deveria ter sido expulso.

“Boa atuação e postagem. Mas você deveria ter sido expulso pela entrada no Cuadrado”, disse o torcedor da Juventus, na conta oficial de De Roon.

“Concordo. Cheguei atrasado e de maneira muito forte. Mas quero deixar claro que não foi a minha intenção. Peço desculpas ao Cuadrado”, respondeu o meio-campista da Atalanta, que recebeu o apoio dos seguidores e também teve suas desculpas aceitas pelo adversário.

Agree. I was too late and it was too hard. But I hope it’s clear that it was never my intention. Apologies to @Cuadrado https://t.co/YGuWcPPuDW

— Marten de Roon (@Dirono) December 16, 2020