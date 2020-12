Volkswagen apresenta robô de carregamento para carros elétricos

A Volkswagen apresentou, nesta segunda-feira (28), o protótipo do seu do robô de carregamento móvel em ação, conceito que havia sido anunciado no início do ano. Futuramente, a máquina poderá ser usada para efetuar a recarga de carros elétricos em locais como estacionamentos de shoppings e aeroportos, aproveitando a infraestrutura já existente.

Totalmente autônomo, o robô frentista deve ser acionado por meio de um aplicativo desenvolvido especificamente para ele. Após o chamado, o aparelho se desloca até o automóvel cuja bateria esteja fraca, abre a tampa da tomada de carga e conecta a bateria utilizando um braço extensível, tudo isso sem qualquer intervenção humana.

Em seguida, a máquina pode partir para conectar outro carro em espera no mesmo local e retornar posteriormente para desconectar a tomada, assim que a carga estiver concluída, de acordo com a montadora alemã. Veja a novidade em ação no vídeo abaixo:

[embedded content]

Para dar conta de alimentar vários veículos ao mesmo tempo, ele é capaz de mover uma unidade móvel de armazenamento de energia para cada carro, que permanece conectada durante todo o processo. Finalizada a recarga, ele recolhe as unidades, levando-as para a estação central de carregamento.

Sem previsão de lançamento

O robô de carregamento é apenas uma das soluções desenvolvidas pela marca para a eletrificação do transporte, das quais também faz parte uma estação de carregamento rápido flexível que está sendo desenvolvida e deve estar disponível em 2021, juntamente com uma família completa de carregadores DC.

A intenção da companhia é integrar a máquina a um novo conceito que facilita a instalação de estações de recarga para veículos eletrificados em praticamente qualquer espaço, reduzindo a necessidade de obras e, consequentemente, os custos.

Esse novo sistema de carregamento autônomo é desenvolvido para modelos como o ID.4, mas também deve funcionar com outros elétricos. Ele utiliza a tecnologia Car-to-X para cobrar pela energia fornecida pelos robôs, cuja estreia ainda não tem data prevista para acontecer.



Fonte: Tecmundo