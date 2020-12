Volta de Luiz Bacci após afastamento por Covid-19 aumenta ibope do Cidade Alerta · .

Afastado do Cidade Alerta desde 18 de novembro, Luiz Bacci se recuperou da Covid-19 e voltou ao policialesco da Record na segunda-feira (30). O retorno do apresentador titular fez o ibope do programa aumentar entre os telespectadores da Grande São Paulo.

Exibido das 16h51 às 19h55 de ontem, o Cidade Alerta marcou 7,8 pontos, um crescimento de 1,5 na comparação com a média da segunda-feira passada, quando Matheus Furlan comandava a atração, e um salto de 0,5 em relação às quatro segundas anteriores.

Com o bom desempenho, o policialesco ainda abriu boa vantagem para o SBT e não chegou a ter a vice-liderança ameaçada pelas novelas mexicanas da concorrente. No confronto direto com o programa de Bacci, a emissora de Silvio Santos ficou com 6,0 pontos.

Veja abaixo as audiências da segunda-feira, 30 de novembro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 16,0 Bom Dia São Paulo 8,9 Bom Dia Brasil 9,5 Mais Você 8,0 Encontro com Fátima Bernardes 7,5 SP1 13,4 Globo Esporte 13,3 Jornal Hoje 11,4 Sessão da Tarde: O Céu É de Verdade 13,4 Laços de Família 18,2 Malhação 17,8 Flor do Caribe 20,6 SP2 23,7 Haja Coração 25,6 Jornal Nacional 28,3 A Força do Querer 29,6 Tela Quente: Bacurau 16,4 Jornal da Globo 7,4 Conversa com Bial 5,0 Corujão: Anomalisa 3,5 Hora 1 4,1 Média do dia (7h/0h): 6,8 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,7 Balanço Geral Manhã (rede) 2,3 Balanço Geral Manhã (local) 3,7 Fala Brasil 3,4 Hoje em Dia 4,4 JR 24H (Manhã) 4,8 Balanço Geral 7,6 Escrava Mãe 4,5 JR 24H (Tarde 1) 4,4 Cidade Alerta 7,8 JR 24H (Tarde 2) 7,5 Jornal da Record 8,4 Amor Sem Igual 9,1 Jesus 7,5 A Fazenda 12 12,8 JR 24H (Madrugada) 5,7 Entre Linhas 2,0 Igreja Universal do Reino de Deus 0,9

Média do dia (7h/0h): 5,2 Primeiro Impacto 3,4 Bom Dia & Cia 5,3 Triturando 4,9 Casos de Família 5,0 Triunfo do Amor 5,8 Quando me Apaixono 6,6 SBT Brasil 5,9 Roda a Roda 7,5 Cupom Premiado Baú 7,7 Chiquititas 7,7 Programa do Ratinho 4,3 Arena SBT 2,4 The Noite 2,6 Operação Mesquita 2,5 Triturando (reapresentação) 2,5 SBT Brasil (reapresentação) 2,4 Primeiro Impacto 2,8

Fonte: Emissoras