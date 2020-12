‘Volta para o Brasil, pelo menos tu não fica em cana’, diz Robinho para amigo

Uma conversa telefônica gravada com autorização judicial mostra Robinho usando termos desqualificados e rindo do fato que o levou a ser condenado em segunda instância por violência sexual em 2013, na Itália. A gravação, até então inédita, ainda mostra o atacante contando o conselho que deu a Ricardo Falco, também condenado, de voltar para o Brasil para evitar uma prisão. As informações foram divulgadas pelo site “UOL”.

– Se os caras mandarem eu ir lá depor vai ser foda, vou falar o que pra minha nega? Vou lá depor pra quê? Oito cara rangaram a mina… Ó que fase que eu tô (sic) – desabafa Robinho por telefone ao amigo.



Na transcrição anexada ao processo no dia 18 de novembro, Robinho conta o conselho que deu a Falco e ri no final.

– Cara, você quer um conselho? Não vai nem lá, volta pro Brasil, pelo menos tu não fica em cana (risos) – disse Robinho.

O Tribunal de Apelação de Milão confirmou na última quinta-feira a pena de nove anos de prisão para Robinho e falco por violência sexual cometido em uma boate chamada “Sio Cafe”, em Milão, em 2013. A vítima, uma jovem albanesa, comemorava seu aniversário naquela noite.

Veja abaixo alguns trechos da conversa de Robinho com um amigo:

Amigo: “Neguinho, por exemplo, se a mina não teve, não pega nada, mas se ela teve filho aí é DNA, né?”

Robinho: “Então, e agora mano? Vai entender se a menina teve filho. Ninguém sabe se ela teve, se ela não teve, a polícia não vai falar”

Amigo: “Então, por exemplo, se ela não teve filho é a palavra dela contra a da gente, não tem como ela acusar, agora se ela teve filho é puxado hein”

Robinho: “É, então, mas eu não sei se a menina teve ou se não teve… O cara que o Jairo (músico que tocava na boate no dia do crime) contratou falou assim: ‘ó, a única coisa boa é que os caras tá lá no Brasil e na discoteca não tinha câmera, porque se pegasse a câmera os caras iam pegar eles até no Brasil, como não tinha câmera vai ficar meio embaçado pra mina provar que estupraram ela se ela não estiver grávida'”

“Imprensa”

Robinho: “Eu tô (sic) com medo se os caras me chamarem para depor, eu não sei, tomara a Deus que, o meu medo é esse, o meu medo é sair na imprensa, ‘Amigos de Robinho estupraram menina lá na Europa’, meu medo é esse”

Amigo: “Nossa”

Robinho: “Ó a falha, ó a falha, foda mano, tô (sic) com a cabeça um trevo aqui mano”

Amigo: “Agora até a minha ficou. Se sair no, no, Globo.com, cai todo mundo por tabela”

“Conselho”

Robinho: “Aí os caras ligaram e falaram para o Ricardo ir depor segunda-feira, falaram ‘Segunda-feira é o seu Ricardo, você vai vir aqui na Corregedoria, na Polícia Federal, ou vamos te buscar?’ O Ricardo me ligou e falou ‘Neguinho, os cara me ligaram pra eu ir lá, tu não tem nenhum advogado pra me emprestar, pra me pagar?’ eu falei ‘Advogado? Vou chamar advogado? Não tenho advogado’. Porque o do Ricardo estava com medo porque, ele tá sem documento nenhum, é arriscado ele ir e ficar por lá mesmo”

Amigo: “Nossa. Vai vir direto pro Brasil já, de lá”

Robinho: É. (Risos) Eu falei ‘Cara, você quer um conselho? Não vai nem lá, volta pro Brasil pelo menos tu não fi’ (risos)”