Ambicioso, Hélio (Raphael Vianna) aceitará fazer um pacto em troca de uma grande chance profissional em Flor do Caribe. Para conquistar o cargo de vice-presidente do Grupo Albuquerque, o executivo praticamente venderá a alma ao diabo. “Vou aceitar a proposta, Dionísio [Sérgio Mamberti]”, dirá o filho de Bibiana (Cyria Coentro) ao aceitar sujar suas mãos de sangue no lugar do chefe na novela das seis da Globo.

Dionísio irá testar os limites e a ambição de Hélio ao lhe propor matar parsa ter uma boa posição dentro de sua empresa. O senhor sofrerá um piripaque ao descobrir que Samuel (Juca de Oliveira) é o “menino que sobreviveu” e que deve concluir a profecia feita pela cigana Safira (Suzana Pires) durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Ester (Grazi Massafera) irá jogar na cara do milionário que já sabe dos crimes que ele cometeu, inclusive a responsabilidade no assassinato de seus avós. Todas as revelações farão o senhor passar mal e ir parar no hospital, mas ele conseguirá se recuperar. Ao receber alta médica, o idoso já terá em mente sua próxima maldade.

Certo de que Hélio fará tudo por dinheiro e uma boa chance profissional, ele proporá ao irmão de Marizé (Livian Aragão) que ele mate Samuel. Em troca, o assassino do judeu ganhará o cargo de vice-presidente do Grupo Albuquerque.

Ele ficará um pouco chocado com o pedido, mas, diante de uma oportunidade de ter mais poder, pedirá para pensar no assunto. O homem prometerá dar uma resposta em breve ao chefe.

Sérgio Mamberti e Raphael Vianna em cena

Pacto firmado

Já com sua resposta, Hélio irá até a mansão dos Albuquerques para fechar negócio com Dionísio. Ao recepcioná-lo em seu escritório, o sogro de Guiomar (Claudia Netto) lembrará o executivo o motivo dele estar ali. “Você veio aqui para conversarmos sobre o grande passo que você vai dar na sua vida, que é claro, vai depender da decisão que você vai tomar agora”, incentivará o vilão.

“Eu pensei na proposta que o senhor me fez. Eu pensei muito. Eu vou aceitar a proposta, seu Dionísio”, concordará Hélio. Ele, em seguida, já vislumbrará seu futuro brilhante ao assumir as rédeas dos negócios da família mais poderosa de Vila dos Ventos.

O avô de Alberto (Igor Rickli) comemorará. “Ótimo, grande decisão. Meus parabéns. Eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. O cargo de vice-presidente da nossa empresa certamente será um passo importantíssimo na sua carreira. Eu fico muito feliz por você”, ressaltará Dionísio.

Hélio perguntará o que terá que fazer. O senhor começará a dar instruções e o lembrará de que não quer que ninguém saiba de nada do que eles combinarem, o que inclui seu neto, Alberto.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

