Após ser processada pela RedeTV! por ter feito uma piada em que dizia que um vestido seu custava o mesmo valor que a grade da emissora, Tatá Werneck decidiu leiloar a roupa. “Vou doar o dinheiro para alguma instituição”, declarou a apresentadora do Multishow nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (30).

Pela ferramenta Stories do Instagram, Tatá explicou que quis seguir um conselho recebido pelo Twitter. “Pessoal, como vocês sabem, o vestido que eu usei gerou uma polêmica, eu estou sendo processa, então, eu pensei: ‘Como transformar uma situação ruim numa situação boa?'”, começou a titular do Lady Night em um vídeo gravado na terça-feira (29).

“Já tinham me sugerido isso, eu vi no Twitter, então, eu vou leiloar esse vestido, que eu adoro muito –apesar de ter me gerado o processo– e vou doar o dinheiro para alguma instituição”, ressaltou a humorista, que continuou o assunto na manhã desta quarta (30).

“Ontem eu comecei a gravar, vou terminar só hoje porque acabei de acordar. Bom, ontem eu comecei essa história de leilão e agora vou descobrir como se faz porque sou bem idiota nessa coisa de internet. Vou leiloar o vestido e vou doar pra alguma instituição, vou ver qual”, finalizou a comediante.

Durante o Prêmio Multishow 2020, Tatá Werneck fez uma piada com a RedeTV!. “Gente, não repara, eu vim de moto, peguei [o vestido] no varal, tá molhada ainda. Isso [vestido] é um orçamento da grade da RedeTV!”, brincou a mulher de Rafa Vitti na ocasião.

A emissora de Amilcare Dallevo e Marcelo de Carvalho não gostou da brincadeira e abriu um processo contra Tatá Werneck pela piada, pedindo a indenização de R$ 50 mil. Nesta semana, até J.B. Oliveira, o Boninho, debochou da situação.

Confira a declaração de Tatá Werneck no Instagram: