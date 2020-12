Alberto (Igor Rickli) perderá a compostura ao levar uma rasteira de Dionísio (Sérgio Mamberti) em Flor do Caribe. Ele descobrirá que o milionário deu o cargo de vice-presidente do Grupo Albuquerque para Hélio (Raphael Vianna) e não se conformará. “Vou interditar meu avô”, sentenciará o vilão da novela das seis, no auge de sua ira.

O personagem de Igor Rickli chegará furioso na mansão e irá atrás do avô após descobrir da boca do próprio Hélio que ele é o novo vice-presidente do Grupo Albuquerque.

“O senhor não podia ter feito isso comigo! Olha pra mim quando eu estiver falando com você!”, mandará ele, que pegará o jornal que o avô está lendo e jogará no chão.

“Você não podia ter dado essa rasteira, eu sempre fui leal ao senhor. Eu sempre fui leal! Como é que você quer que eu me sinta chegando na empresa pra trabalhar e dar de cara com aquele bosta do Hélio, sentado na minha sala? Aquele bosta! E dizendo que o meu avô passou por cima de mim e tinha o promovido a vice-presidente da empresa?”, esbravejará Alberto.

“Você veio aqui me falar de traição? De que foi apunhalado pelas costas… Afinal, quem você pensa que é? Se eu promovi o Hélio, não foi porque eu queria magoar você, ferir os seus sentimentos. Se eu promovi o Hélio, não foi pensando em você, mas no que é melhor para a empresa. Duas cabeças pensam melhor que uma só”, justificará o milionário.

“O senhor quis me dar uma rasteira, não foi? Não sei por que, mas foi. Pois fique o senhor sabendo que eu não preciso de vice-presidente. Eu tenho competência de sobra para administrar o grupo”, se gabará Alberto.

Dionísio dirá que os últimos balanços da empresa mostram algo diferente, e Alberto tentará debater com o avô, sem sucesso.

“Chega de conversa fiada. Você continua na presidência da empresa, se eu promovi o Hélio, primeiro, é porque eu confio na competência dele, e depois, por uma dívida de gratidão por serviços prestados”, explicará o senhor.

Alberto insistirá em saber que tipo de serviço Hélio fez, mas o carrasco nazista preferirá não contar e decidirá encerrar a conversa. “Agora chega, Alberto! Devolva o meu jornal e vá pro seu quarto chorar e esmurrar as paredes como você fazia quando era pequeno e era contrariado”, ordenará Dionísio.

Ao notar o descontrole do filho, Guiomar (Claudia Netto) questionará o que aconteceu, e ele revelará seu plano. “Ainda não aconteceu, mas vai acontecer. O meu avô ta cada dia pior, cada dia mais maluco, cada dia mais senil. Sem condição nenhuma de cuidar das coisas. Cê quer saber o que vai acontecer? Eu vou mandar interditar o meu avô. Eu vou mandar interditar esse velho antes que ele mande tudo pro buraco”, sentenciará o vilão.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada para 2021, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o .publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

