‘Vou sair de cena’ · .

A ex-BBB Patrícia Leitte terminou o noivado de quatro meses com o modelo Yago Lanes. A participante do Big Brother Brasil 18 anunciou o término nesta terça-feira (22). “Vou sair um pouco de cena”, disse. Ela havia sido pedida em casamento em agosto.

Apaixonado, Lanes pediu novamente a mão da influenciadora digital em outubro. Os dois já moravam juntos em Fortaleza, no Ceará. Segundo a ex-BBB, o fim veio após uma conversa sincera. Em seu Instagram, ela deu detalhes do término.

“Como vocês sabem, eu jamais esconderia algo tão significativo na minha vida, pois sei o quanto vocês torcem por mim e querem o meu bem”, iniciou.

“Por isso, resolvi tornar público que eu e Yago não estamos mais namorando. Foram momentos incríveis juntos. Ele continua sendo muito especial pra mim, mas, infelizmente, a vida tomou rumos diferentes. Deixo aqui meu carinho a todos que amavam o casal e que torciam para tudo dar certo. O fim veio através de uma conversa franca”, completou.

A atriz declarou torcer pela felicidade do ex. “Sei que é um momento difícil para nós dois, mas Deus está no controle e tudo acontece com a permissão dele”, declarou.

“Não consigo atender ligações ou responder mensagens nesse momento. Vou sair um pouco de cena, me recompor, tentar encarar tudo isso com Deus ao meu lado. Gratidão pelos directs [mensagem direta]. Irei ler todos quando estiver mais calma”, avisou.

Confira publicação de Patrícia Leitte: