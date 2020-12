Vovó bandida, Carmem guarda tesouro em esconderijo inusitado · .

Carmen (Beth Zalcman) mostrará que tem muitas cartas na manga em Amor Sem Igual. Depois de ter sido presa por tentar roubar a mansão de Ramiro (Juan Alba), a veterana contará para Olympia (Françoise Forton) que guarda pedras preciosas dentro de um urso de pelúcia para eventuais emergências. Ela pedirá que a ex-companheira de guerra use parte do dinheiro da venda dos artefatos para manter o funcionamento do asilo da novela inédita da Record.

Nas cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda-feira (7) no folhetim de Cristiane Fridman, a “vovó bandida” mostrará que, apesar de enveredar para o mundo do crime, ela também é uma mulher com bom coração.

A essa altura da trama, a veterana estará presa por tentar roubar o dinheiro do pai de Poderosa (Day Mesquita) junto com a quadrilha formada por prostitutas e funcionários do Mademoiselle Olympia Night Club. A personagem de Françoise Forton descobrirá a prisão da amiga e fará questão de visitá-la.

No encontro das duas, Carmen contará à ruiva sobre seu esconderijo secreto. Ela guarda pedras preciosas dentro de ursinhos de pelúcia para o caso de precisar de uma solução rápida quanto estiver em apuros. A veterana pedirá que a a dona da boate venda as relíquias, pegue parte do valor pra si e entregue o restante para a casa de repouso do folhetim.

