Wagner Moura se junta a Chris Evans e Ryan Gosling em filme bilionário da Netflix · .

Depois de brilhar nas duas primeiras temporadas de Narcos (2015-2017), Wagner Moura continua expandindo sua carreira internacional com a ajuda da Netflix. O brasileiro foi confirmado no elenco de The Gray Man (Homem Cinza, em tradução livre), novo filme de ação da plataforma que será estrelado por Chris Evans e Ryan Gosling.

O intérprete do narcotraficante Pablo Escobar (1949-1993) foi uma das novidades do elenco do filme anunciadas nesta quinta-feira (17). Além de Moura, Jessica Henwick (Game of Thrones), Dhanush (Asuran) e Julia Butters (Era Uma Vez… Em Hollywood) também integrarão a produção dirigida pelos irmãos Joe e Anthony Russo (Vingadores: Ultimato).

Com um custo de mais de R$ 1 bilhão, Gray Man será o filme de maior orçamento da história da Netflix. A gigante do streaming comprou os direitos da produção após o acordo inicial entre os Russo e a Sony não vingar. De quebra, a plataforma assegurou os nomes de Evans e Gosling para encabeçar o elenco.

The Gray Man é baseado no best-seller homônimo escrito por Mark Greaney e lançado em 2009. Na produção, o “homem cinza” é Court Gentry, um assassino e ex-agente da CIA.

O personagem Gentry ficará sob responsabilidade de Gosling, enquanto Evans encarnará Lloyd Hansen, seu perseguidor e também ex-agente da CIA. The Gray Man marcou a estreia de Greaney na literatura e se tornou um sucesso mundial.

A ideia do streaming é criar uma franquia na mesma proporção de James Bond, da saga 007, e repetir o sucesso que os irmãos conquistaram na Marvel. O longa adaptará a primeira aventura envolvendo Court Gentry, o que significa que Gosling poderá retornar para continuações.

O filme é quarta produção de Wagner Moura em parceria com a Netflix. Além de estrelar Narcos, ele foi o protagonista de Sergio (2020) e atuou ao lado de Penélope Cruz e Edgar Ramírez em Wasp Network: Rede de Espiões (2019).