Walker: veja trailer da série com Jared Padalecki na The CW

Nesta segunda-feira (14), por meio de suas redes sociais oficiais, Jared Padalecki compartilhou o primeiro trailer da série Walker, que faz primeira apresentação em janeiro de 2021, na The CW. Esse é o primeiro projeto do ator após o final de Supernatural.

A série conta a saga de Cordell Walker, um viúvo e pai de dois filhos, com seu próprio código moral, que retorna para Austin, no Texas, depois de dois anos. “Ele tentará se reconectar com seus filhos, enfrentar conflitos com sua família e encontrar uma nova vida com sua atual parceira”, afirma a sinopse oficial, divulgada pela emissora.

Confira o trailer oficial:

It’s been a long road to get here, but it has my entire heart. I hope you join us on January 21st for the premier of @thecwwalker. #SPNFamily meet the #WalkerFamily pic.twitter.com/1QbOYH5ikX — Jared Padalecki (@jarpad) December 14, 2020

Mistério e drama devem marcar os episódios da produção, que ainda tem Keegan Allen, Lindsey Morgan, Matt Barr, Coby Bell no elenco principal. Outras participações importantes incluem Guinevere Padalecki, que viverá a esposa falecida do protagonista, em flashbacks, e Mitch Pileggi, no papel de Bonham, o pai conservador e durão de Cordell Walker.

Vale lembrar que a produção da The CW é um remake da clássica Walker, Texas Ranger, exibida entre 1993 e 2001, pela CBS. Quem protagonizou a trama naquela época foi o astro Chuck Norris, que inclusive, reencarnou o personagem em um filme feito para a TV, lançado em 2005 e intitulado como Trial by Fire (algo como Julgamento pelo Fogo, em uma tradução livre).

Com as primeiras cenas da série, é possível perceber que o protagonista é um homem que não consegue superar a morte de sua esposa e está com o coração dilacerado. Pela atuação de Padalecki, também é possível deduzir que o personagem assumirá uma faceta de pessoa durona, mas que no fundo tem vários sentimentos escondidos.

Walker em 21 de janeiro de 2021, uma quinta-feira, pela The CW.